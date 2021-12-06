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Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı! - Son Dakika

Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!

06.12.2021 16:15

İtalya'daki 'usulsüzlük' operasyonunda Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, mali suçlara karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Ferrero'nun kızı ve torunu da hapis cezası aldı. İtalya'nın dev kulübü Juventus da yeniden küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus Kulübü'nün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı.

Juventus tekrar küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya! Başkan tutuklandı

PJANİC TRANSFERİ DE DOSYADA

Aralarında Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferinin de olduğu 42 transferin inceleme altına alındığı soruşturmada transfer ve menajer bedellerinde farklı sayılar gösterilerek usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündemde.

TEHLİKE KAPIDA

Ntvspor'un haberine göre; İtalya tüketici haklarını koruma derneği başkanı Marco Donzelli'ye göre Juventus, Serie A'da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Juventus tekrar küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya! Başkan tutuklandı

"SUÇLAMALAR CİDDİ"

Donzelli, "Suçlamalar çok ciddi ve son şampiyonluklarına da ışık tutuyor. Çünkü son yıllarda ciddi bir Juventus hegemonyası oluştu ve geçen yıl seri sona erdi. Juventus bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayri meşru bir avantaj elde ettiyse federasyon ve rekabet kurulu müdahale etmek, bunlara yaptırım uygulamak zorunda kalacaktır. Bireysel cezaların haricinde kulüp de cezadan muaf tutulmayacak" açıklamasında bulundu.

Juventus tekrar küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya! Başkan tutuklandı

BAŞKAN TUTUKLANDI

La Repubblica'nın aktardığı habere göre; Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, mali suçlar nedeniyle tutuklandı. Ferrero'nun kızı ve torunu da hapis cezası aldı. İtalya'da futbola yapılan operasyonun büyüyeceği aktarıldı.

Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!

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Son Dakika Spor Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı! - Son Dakika Spor


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