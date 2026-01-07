Juventus'a yan bakılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Juventus'a yan bakılmıyor

Juventus\'a yan bakılmıyor
07.01.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'nın 19. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Juventus, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 36'ya yükseltirken, Sassuolo 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, Tarik Muharemovic'in kendi kalesine attığı golün ardından Fabio Miretti ve Jonathan David'den geldi.

KENAN 85 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 36'ya yükseltirken, Sassuolo 23 puanda kaldı. Juventus, ligin bir sonraki haftasında sahasında Cremonese'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Roma deplasmanına gidecek.

Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus'a yan bakılmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

13:33
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:38:17. #7.11#
SON DAKİKA: Juventus'a yan bakılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.