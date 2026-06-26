Kaan Ayhan'dan Son Dakika Golü - Son Dakika
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Kaan Ayhan'dan Son Dakika Golü

26.06.2026 07:24
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Kaan Ayhan, ABD maçında A Milli Takım'ın 6. gol sevincini yaşadı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile oynarken, millilerde galibiyet golü Kaan Ayhan'dan geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Can Uzun'un sol çaprazda yaptığı vuruşta kaleciden sekerek arka direğe açılan topu Kaan, kale önünde ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla 74. milli maçına çıktı 6. golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Kaan Ayhan 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaan Ayhan'dan Son Dakika Golü - Son Dakika

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