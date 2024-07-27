Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Spor

Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona ile karşılaşacak.

27.07.2024 23:47
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi.

North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo müsabakasında İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yla karşılaşan Aykutsun, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ringden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aykutsun, bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona'yla eşleşti.

Müsabaka 30 Temmuz Salı TSİ 22.20'de başlayacak.

Kaynak: AA

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