Kaan Kahriman'dan Dünya Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
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Kaan Kahriman'dan Dünya Şampiyonasında Başarı

Kaan Kahriman\'dan Dünya Şampiyonasında Başarı

Bartın Üniversitesi rektörü, halterci Kaan Kahriman'ı başarılarından dolayı kutladı.

24.09.2024 14:36
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı açıklama ile Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi olan milli halterci Kaan Kahriman'ı elde ettiği başarıları nedeniyle kutladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Kaan Kahriman önemli bir başarıya daha imza attı. İspanya'nın Leon şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda yarışan milli sporcu, koparmada 143 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken silkme müsabakasında 169 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Genç milli halterci, toplamda 312 kiloluk derecesiyle de gümüş madalyanın sahibi olarak dünya ikinciliği elde etti. Rektör Orhan Uzun, yaptığı açıklama ile elde ettiği başarıdan dolayı Kaan Kahriman'ı tebrik etti. Uzun, "Üniversitemiz öğrencileri ulusal mücadelelerde elde ettikleri dereceleri uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri performansla taçlandırarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Adım adım kazanımlarımızı yarınlara taşıdığımız bu süreçte sürdürülebilir bir gelişim göstererek Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Şampiyonasında 3 madalya kazanan milli sporcumuz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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