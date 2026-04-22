Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde organize edilen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde 2 milli sporcu podyuma çıktı. Erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman koparma müsabakasında 156 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Mili sporcu, silkmede 181 ile beşinci toplamda da 337 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ise koparmada 102 kilo ile altıncı, silkmede 126 kilo ve toplamda 228 kiloluk derecesiyle yarışmasını dördüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gümüş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:39:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.