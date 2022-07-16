Kaan Kanak Hatayspor'da - Son Dakika
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Kaan Kanak Hatayspor'da

16.07.2022 13:10
Kaan Kanak Hatayspor'da

Hatayspor, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen 31 yaşındaki sol bek, Erzurum'da kendini Hataysporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Erzurum'da, kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı. Kaan Kanak'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Kaan Kanak, Hatayspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Kanak Hatayspor'da - Son Dakika

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