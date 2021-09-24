Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.

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