Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Gaziantep'te düzenlenen Kısa Kulvar ve Milli Takım Seçme Yüzme yarışlarından derecelerle dönen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme sporcuları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Kabakcı; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu siz değerli TOHM sporcularımızın bu başarıları bizleri oldukça mutlu ediyor, gayretli çalışmalarınız neticesinde elde ettiğiniz bu başarıların devam edeceğine ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sizlere desteğimizi her türlü vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ