Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu'na Aday Oldu - Son Dakika
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Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu'na Aday Oldu

Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu\'na Aday Oldu

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, ICF Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday oldu.

03.10.2024 16:15
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Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday oldu.

Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Genel Kurulu toplantısı 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek. Türkiye'de ilk kez organize edilecek toplantıda Kano dünyası yeni başkanını seçecek. Alman Thomas Konietzko'nun tek aday olarak gireceği seçimlerde ayrıca bir ilk daha yaşanacak. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı Uluslararası Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine aday oldu. Kabakçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde böyle bir organizasyonu yapmak için heyecan içerisindeyiz. Bende Uluslararası Federasyonun Treasurer pozisyonuna adayım. Ülkemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Öte yandan Genel Kurul'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, IOC Başkanı Thomas Bach, TMOK Başkanı ve IOC Başkanvekili Uğur Erdener'in de katılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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