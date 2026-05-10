Kabine'den Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabine'den Galatasaray'a Tebrik

10.05.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon Galatasaray'ı, teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve taraftarları kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sezon boyunca başarılı performans ortaya koyduğunu belirttiği Galatasaray Spor Kulübü'nü kutladı, futbolcuları, teknik heyetini ve taraftarları tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu'nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı kırmızılı camiayı, başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarlı performans gösterdiğini belirterek, bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "2025-2026 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk heyecanını yaşayan sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları kutlarım." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı kutlayarak, sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik etti.

Kaynak: AA

Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kabine'den Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kabine'den Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.