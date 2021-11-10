Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalya Serie A ekibi Genoa'nın yolunu tutan Caleb Ekuban'a bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı tepki göstermiş, "Bir sene sonra mukavelesi bitecekti, kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış oldu" demişti. Ganalı futbolcu, iyi gitmeyen İtalya macerası sonrası yeniden Trabzon'a dönmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR, EKUBAN'I KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; Afrika basınında, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı. Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.