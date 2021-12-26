Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor

Kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelede Filik Novak'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde tribünlerden Başkan Ali Koç'a tepki yükseldi.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

Karşılaşma öncesinde yönetimi protesto hazırlığında olan Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte yönetimi istifaya davet etti. Takımlarının mücadelede öne geçmesini bile önemsemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratıyla Kadıköy'ü inletti.