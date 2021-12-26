Kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelede Filik Novak'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde tribünlerden Başkan Ali Koç'a tepki yükseldi.
Karşılaşma öncesinde yönetimi protesto hazırlığında olan Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte yönetimi istifaya davet etti. Takımlarının mücadelede öne geçmesini bile önemsemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratıyla Kadıköy'ü inletti.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor - Son Dakika Spor