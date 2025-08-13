Kadıköy\'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Kadıköy'deki mücadele, hem sahadaki skor hem de tribünlerdeki atmosferle unutulmaz bir geceye dönüştü.

FENERBAHÇE FARKA KOŞTU

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada etkili ataklar geliştirdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü Archie Brown kaydederken, Jhon Duran'ın attığı ikinci gol statta adeta bir patlama etkisi yarattı. Feyenoord ise Tsuyoshi Watanabe'nin golleriyle skoru dengelemeye çalıştı ancak Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı koyamadı.

Fred'in uzaktan sert şutu, Youssef En-Nesyri'nin 17 saniyelik savunmadan hücuma koşusuyla bulduğu gol ve Anderson Talisca'nın klas bitirişiyle Fenerbahçe sahadan 5-2'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

TRİBÜNLERDEN DÜNYA REKORU

Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü. Bu seviye, dünyada bir futbol maçında kaydedilen en yüksek desibel olarak tarihe geçti. Tribünlerdeki bu atmosfer, hem oyunculara ekstra motivasyon sağladı hem de sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.