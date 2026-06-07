Kadın A Milli Takımı Malta'ya Gidiyor - Son Dakika
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Kadın A Milli Takımı Malta'ya Gidiyor

Kadın A Milli Takımı Malta\'ya Gidiyor
07.06.2026 17:44
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Kadın A Milli Takımı, Malta ile son grup maçı için antrenmanlarını tamamladı ve yola çıkıyor.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, Malta ile karşılaşacağı son grup maçının hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma bölümüyle başlayan antrenman, gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde duran Ay-Yıldızlılar, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.

Riva kampını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, bugün İstanbul'dan Malta'ya hareket edecek. Milliler, maç öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı MFA Centenary Stadium'da gerçekleştirecek.

Kadın A Milli Takımı'nın Malta ile karşılaşacağı maç, 9 Haziran Salı günü saat 20.00'de MFA Centenary Stadium'da oynanacak.

Ay-Yıldızlı kafile, karşılaşmanın ardından 10 Haziran Çarşamba günü yurda dönecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antrenman, Futbol, Malta, Yaşam, Spor, Son Dakika

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