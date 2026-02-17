Kadın A Milli Takımı'nın İsviçre maçı Sinop'ta oynanacak - Son Dakika
Kadın A Milli Takımı'nın İsviçre maçı Sinop'ta oynanacak

Kadın A Milli Takımı'nın İsviçre maçı Sinop'ta oynanacak
17.02.2026 16:57  Güncelleme: 16:58
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, İsviçre ile yapacağı iç saha maçını Sinop Şehir Stadyumu'nda oynayacak. Stadyum, uluslararası standartlara hazırlanacak.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, İsviçre ile yapacağı gruptaki ikinci iç saha maçını Sinop'ta oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla 18 Nisan 2026'da oynanacak B Ligi 2. Grup 4. maçına Sinop Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla birlikte Sinop Şehir Stadyumu hem uluslararası televizyon yayınlarına hazır hale gelecek hem de ulaşacağı yüksek standartlarla birlikte çeşitli maçlara da ev sahipliği yapma şansını yakalayacak.

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de konuk edecek.

Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak. 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi Sinop Şehir Stadyumu'nda, 5 Haziran 2026'da da Kuzey İrlanda'yı stadyumu daha sonra açıklanacak bir şehirde ağırlayacak Kadın A Milli Takımı, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsviçre, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

