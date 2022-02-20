Kadın A Milli Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam ediyor

Kadın A Milli Takımı, 23 Şubat 2022 tarihinde İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakasının hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

2023 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Sırbistan ile oynayacağı grup müsabakası öncesi çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan milliler, 21 Şubat'ta İzmir'e geçecek. Ay-Yıldızlılar bugün sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptı. 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda yer alan Türkiye, topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. - İSTANBUL