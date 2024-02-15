Kadın Badminton Milli Takımı Fransa'ya 3-2 yenildi - Son Dakika
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Spor

Kadın Badminton Milli Takımı Fransa'ya 3-2 yenildi

Kadın Badminton Milli Takımı Fransa\'ya 3-2 yenildi

Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci maçında Fransa'ya 3-2 yenildi. Milli takım, Lodz kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında Fransa'yla karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan milliler, 1. Grup'taki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. Kadın Badminton Milli Takımı, üçüncü maçında yarın Danimarka'yla karşılaşacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

15.02.2024 21:35  Güncelleme: 21:35
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Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci maçında Fransa'ya 3-2 yenildi.

Milli takım, Lodz kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında Fransa'yla karşılaştı.

Rakibine 3-2 mağlup olan milliler, 1. Grup'taki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

Kadın Badminton Milli Takımı, üçüncü maçında yarın Danimarka'yla karşılaşacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Badminton Milli Takımı Fransa'ya 3-2 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın Badminton Milli Takımı Fransa'ya 3-2 yenildi - Son Dakika
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