Kadın Milli Badminton Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyona tarihindeki ilk madalyasını elde etti.
Kadın Badminton Takımı'ndan İlk Madalya
