Kadın Boks Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Kastamonu'da hazırlanıyor

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Kadın Boks Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa bir hafta önce başladıklarını söyledi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlayana kadar çalışmalarını Kastamonu'da gerçekleştireceklerini anlatan Yiğit, "Türk kadın boksu bir marka, ekol oldu. Her geçen gün bunun üzerine koyarak devam ediyoruz. Olimpiyatlara kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedeflediğimiz başarılarla olimpiyatlardan dönmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu

Kampın verimli geçtiğini dile getiren Yiğit, " Paris Olimpiyatları'nda güzel çıkış yapacağız. Bu süreçte bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz ülkelerle ikili, üçlü kamplar yapacağız." ifadesini kullandı.