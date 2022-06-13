KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor

13.06.2022 14:55

Kadın Boks Milli Takımı 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kadın Boks Milli Takımı 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampa, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporculardan Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer ile bu sporculara partnerlik yapan boksörler katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, AA muhabirine, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı gösterdiklerini anlatan Yiğit, " Çok yoğun ve zor bir müsabakaydı. Herkes 5 maç yaptı. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Dünyanın en iyi takımı seçildik. Buraya da bu etiketle gidiyoruz. Burada da şampiyon olmamız lazım. Onun için stresimiz var. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi.

Yiğit, kampın 21 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.

KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor
KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor
KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor
KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor - Son Dakika

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