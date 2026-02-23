Kadın Buz Hokeyi: Türkiye Sırbistan'ı Yendi

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Sırbistan'ı 4-2 yendi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Alara Kuchkin, Dilara Lokbaş, Sena Yavuz ve Seda Demir Haksever'in golleriyle 4-2 kazanmayı başardı.
Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçını yarın Romanya ile yapacak.
