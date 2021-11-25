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Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı - Son Dakika

Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı

25.11.2021 14:47
Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın curling milli takımımız, Lillehammer kentinde oynadığı 9 maçta aldığı 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile Avrupa 7'ncisi olarak 2022 yılında Kanada'da yapılacak dünya şampiyonası vizesini aldı." denildi.

Öte yandan, kadın milliler gruptaki son maçta İskoçya ile karşılaştı. Milliler rakibine 9-4 mağlup oldu.

Avrupa Şampiyonası, Curling, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı - Son Dakika
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