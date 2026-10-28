Kadın Curling Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 9-7 yendi

Türkiye'nin B Grubu'nda yer aldığı Avrupa Kadınlar Curling Şampiyonası, Çekya'da başladı.

Ostrava kentinin ev sahipliğinde, 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda ilk karşılaşmalar yapıldı.

Dilşat Yıldız, Berfin Şengül, Melisa Cömert, Seydanur Morkoç ve Şüheda Karacalı'dan oluşan milli takım, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Litvanya'yı 9-7 yendi.

Son 2 yıldır şampiyonayı 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, gruptaki diğer maçlarını İskoçya, Estonya, Danimarka ve İsveç ile oynayacak.

Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar yarı finale yükselecek.