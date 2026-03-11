Kadın Curling Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Kadın Curling Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

11.03.2026 11:39
Milli takım, Kanada'da 14-22 Mart'ta düzenlenecek şampiyonada ilk 3 hedefliyor.

FARUK KÜÇÜK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Kadın Curling Milli Takımı, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdüğü Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek istiyor.

Erzurum'da özel bir turnuvaya katılan ve aynı zamanda kamp yapan Kadın Curling Milli Takımı, Kanada'nın Calgary kentinde 14- 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünyanın en iyi 13 takımının katılacağı şampiyonada 4 asil ve 1 yedek oyuncuyla yer alacak milli takım, haftanın 6 günü yoğun tempoda antrenman yapıyor.

Şampiyonada öncelikle play-off'lara kalmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, bu hedefi gerçekleştirmesinin ardından ilk 3'e girerek organizasyonu dereceyle tamamlamayı amaçlıyor.

"En iyi takımlar orada olacak"

Olimpik Milli Takımlar Başantrenörü Bilal Ömer Çakır, dünyanın en iyi 13 ülkesinin katılacağı Kadınlar Dünya Şampiyonası için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Kanada'da 14 Mart'ta başlayacak şampiyonaya katılacaklarını kaydeden Çakır, "En iyi takımlar orada olacak. Olimpiyatlardan gelen takımlar da şampiyonada yer alacak. Biz de Erzurum'da hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yola çıkacağız. Kadınlar kategorisinde şampiyonaya 4 asil ve 1 yedek olmak üzere 5 sporcuyla katılacağız, ayrıca 2 antrenör ve bir fizyoterapistle Dünya Şampiyonası'nda yer alacağız." dedi.

Çakır, şampiyonayı iyi bir dereceyle bitirmek istediklerini belirterek, "Dünyada en başarılı ülkeler arasında Kanada, İskoçya, Çin, ABD, Güney Kore, Danimarka ve Avustralya gibi takımlar bulunuyor. Bu ülkelerle mücadele edeceğiz. Son Avrupa Şampiyonası'nda play-off'ları son anda kaçırdık. Şu anki hedefimiz Dünya Şampiyonası. Şampiyonayı en üst sıralarda tamamlayarak ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlk 3'e girmeyi hedefliyoruz"

Sporculardan Berfin Şengül, milli takımda birinci oyuncu olduğunu aktararak, "Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Bunların 4 günü buz antrenmanı, 2 günü ise fitness çalışması şeklinde geçiyor. Hedefimiz ilk olarak play-off'lara kalmak. İlk 3'e girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Olimpiyat madalyası bulunan sporcularla yarışacaklarına işaret eden Berfin Şengül, "Zorlu bir turnuva olacak. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmiştik. Orada yarıştığımız ülkelerin birçoğuyla yine karşılaşacağız. Aynı takımlarla ve aynı sporcularla mücadele edeceğimiz için derece elde edebileceğimize inanıyoruz. Aynı performansı sürdürürsek play-off'lara kalmayı başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İclal Karaman ise Kanada'da düzenlenecek şampiyonada tek hedeflerinin derece olduğunu kaydetti.

Dünyanın en iyi takımlarının mücadele edeceği bir turnuvaya katılacaklarını dile getiren İclal Karaman, "Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüp şampiyonaya gideceğiz. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Günlük antrenmanlarımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Bazı günler iki antrenman yaptığımız da oluyor. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Antrenman, 22 Mart, Kanada, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
