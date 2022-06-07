Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01 Futbol Kulübü, federasyona başvuruda bulundu. Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaplan: "Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. Açıklamamızı daha sonra yapacağız" dedi.
Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 kozlarını paylaştı. Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.
Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öne sürüldü. Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti! - Son Dakika