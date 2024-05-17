Kadın Futbolu Strateji Çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kadın Futbolu Strateji Çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi

Kadın Futbolu Strateji Çalıştayı İstanbul\'da gerçekleştirildi

FIFA ve paydaşların katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Kadın Futbolu Strateji Çalıştayı'na TFF yöneticileri, teknik direktörler, futbolcular ve basın mensupları katıldı. FIFA Kadın Futbolu Temsilcisi Simon Toselli, çalıştayın kadın futbolunun gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

17.05.2024 14:41
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Kadın Futbolu Strateji Çalıştayı, FIFA ve paydaşların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, FIFA Kadın Futbolu Temsilcisi Simon Toselli, Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak, TFF Proje ve Ar-Ge Müdürü Doç. Dr. Emrah Serdar, A Milli Kadın Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kulüp başkanlar, teknik direktörler, yöneticiler, futbolcular, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayda konuşan FIFA Kadın Futbolu Temsilcisi Simon Toselli, yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Kadın futbolu üzerine çalışacağımız için çok heyecanlıyız. FIFA dünya çapında kadın futbolunun daha fazla ön plana çıkartılması için gerekli stratejiler, yol haritaları ve alınacak aksiyonlar üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bunların hepsi FIFA için gerçekten çok büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonuna çok teşekkür etmek istiyoruz. İlham verici ve öncü bir iş yapıyorlar. Kadın futboluna çok büyük önem veriyorlar. Aynı zamanda burada oluşturacağımız yeni sinerji sayesinde kız çocuklarının futbola olan ilgisini ve oyun içindeki etkisini geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki kadın futbolunun önünü açacak ve gelişmesini sağlayacak kişiler bugün burada oturuyor. Burada yapacağımız çalışmada kadın futbolunu daha iyi bir yere taşıyacağız."

Kaynak: AA

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