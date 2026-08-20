Kadın Gazetecilere Ayrımcı İfadeler Tepki Çekti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın basın toplantısında kadın gazetecilere yönelik kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Teknik Direktör Koşukavak, toplantıda kadın gazetecilere hitaben, "Sizde şimdi soru da yoktur. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık" ifadelerini kullandı. Koşukavak'ın bu ifadeleri büyük tepki topladı.

"Kadın gazetecilerin birikimleri cinsiyetleri üzerinden sorgulandı"

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğlaspor Kulübü'nün Akyaka'da düzenlediği tanışma toplantısında, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın meslektaşlarımıza yönelik kullandığı ayrımcı ve cinsiyetçi ifadeler, sadece o salonda bulunanları değil, Bodrum dahil tüm ilçelerimizde görev yapan basın emekçilerini derinden yaralamıştır. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu talihsiz olayı ve sonrasında kulüp yönetimi tarafından yapılan 'savunma' açıklamasını büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettik. Bu olaya yalnızca bir 'üslup hatası' olarak bakmak meseleyi hafife almak olacaktır. Bizim açımızdan meselenin en vahim boyutu, 'Sizde şimdi soru da yoktur' denilerek kadın gazetecilerin mesleki donanımlarının, entelektüel birikimlerinin ve spora dair yetkinliklerinin doğrudan cinsiyetleri üzerinden sorgulanmasıdır. Gazetecilik, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit muhatap alındığı bir zeminde icra edilir. Bir basın toplantısında kaç kadın, kaç erkek meslektaşımızın bulunduğu; ne bir kurumun yorumlayacağı bir istatistik ne de espri konusu edilecek bir ayrıntıdır. Muhatap alınan, gazetecinin kimliği değil, sorduğu sorudur, yürüttüğü mesleki faaliyetin niteliğidir. Spor gazeteciliği ise hiçbir cinsiyetin tekelinde değildir. Kadın meslektaşlarımız tribünlerde, sahalarda, basın odalarında 'misafir' veya 'renk' değil; emeğiyle, kalemiyle ve sorduğu cesur sorularla liyakat sahibi birer asil unsurdur."

"Cinsiyetçiliğin esprisi olamaz"

Açıklamanın devamında kulüp yönetiminin savunma yaklaşımını eleştiren Ayhan, "Olayın ardından Muğlaspor gibi Muğla'nın ve hepimizin ortak değeri olan köklü bir çınarın yönetiminden beklenen; kurumsal bir ciddiyetle konunun hassasiyetini kavramak ve kamuoyunu tatmin edecek bir özür dilemekti. Ancak bunun yerine tercih edilen 'espri amacı taşıyan kayıt dışı söylem' ve 'samimi ortam' şeklindeki savunma, ne yazık ki kriz yönetiminden son derece uzak bir yaklaşımdır. Şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz: Bir gazetecinin mesleki kimliğiyle davet edildiği, kurumsal temsilin olduğu hiçbir basın toplantısı 'kayıt dışı' veya 'gün oturması' değildir. Gazeteciyle kurulan kamusal temasın ciddiyeti, 'samimiyet' kılıfı altına saklanarak sulandırılamaz. Cinsiyetçiliğin esprisi, mesleki liyakati küçümsemenin 'bağlamdan koparılması' söz konusu dahi olamaz. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti olarak; mesleğimizin onurunu, eşitliği ve kadın meslektaşlarımızın sahadaki güçlü varlığını savunmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici ve saygılı ruhuna gölge düşüren bu tür yaklaşımların, gazetecilik meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını hatırlatıyor; ilgili tüm kişi ve kurumları basın emekçilerine karşı daha profesyonel, saygılı ve sorumlu bir iletişim dili kurmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla" değerlendirmesinde bulundu.