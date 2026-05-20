Kadın Judo Milli Takımı Portekiz'de Madalya Peşinde

20.05.2026 11:43
Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Portekiz'deki Avrupa Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, 2026'nın son Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar alıp Avrupa ve dünya şampiyonalarına yüksek puanla katılmak istiyor.

Milli takım, 23-24 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kupası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp çalışmalarına devam ediyor.

Farklı illerden 15-17 yaş grubundaki sporculardan oluşan ay-yıldızlı takım, günde 2 antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Çekya, Azerbaycan ve Almanya'da düzenlenen Avrupa kupalarında farklı kilo kategorilerinde başarılar elde eden milliler, Portekiz'den de iyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyor.

"Portekiz'de de hepsinden madalya bekliyoruz"

Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Antrenörü İlknur Aşcı, AA muhabirine, bu yılın son Avrupa Kupası için iyi çalıştıklarını, başarıya odaklandıklarını söyledi.

Portekiz'den iyi sonuçlarla dönmek istediklerini belirten Aşcı, "Hedeflerimiz yılın sonundaki Avrupa ve dünya şampiyonaları, oraya hazırlanıyoruz. Onun öncesinde de son Avrupa Kupası'na gidecekler. Bundan önce Berlin'de düzenlenen Avrupa Kupası'nda iyi bir başarı yakaladık, 7 madalya çıkardık, şimdi de Portekiz'e hazırlanıyoruz." dedi.

İlknur Aşcı, çalışmaları yarın tamamlayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Takımımızı Portekiz'e göndereceğiz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. Günün erken saatlerinde yürüyüş ve mobilite yaparak başlıyoruz. Koşu, kuvvet ve judo antrenmanlarıyla kondisyon depoluyoruz. Aynı zamanda teknik ve taktik antrenmanların da kapasitelerini artırarak gelişimlerini sağlıyoruz."

Kadınlar judoda her yaş grubunda iyi işler yaptıklarının altını çizen Aşcı, ilerleyen zamanda daha büyük başarılar yakalayacaklarına inandığını kaydetti.

Sporcularına her zaman güvendiğini ifade eden Aşcı, "Kupaya gidecek 12 sporcumuz var. Hepsi de önceki şampiyonalarda Türkiye'de kendini kanıtlamış isimler. Bu zamana kadar olan kupalarda da zaten madalya alan isimler. İnşallah Portekiz'de de hepsinden madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

