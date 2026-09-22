Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, 6-8 Kasım'da Avrupa Uluslar Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, 6-8 Kasım'da Avrupa Uluslar Kupası'nda mücadele edecek

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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Romanya'da yapılacak 2027 IIHF Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası'nda yer alacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, 6-8 Kasım'da D Grubu'nda Romanya, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Romanya'da düzenlenecek 2027 IIHF Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli takım, D Grubu'nda Romanya, Litvanya ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, Romanya'da oynanacak karşılaşmalarla sezonun ilk uluslararası sınavlarından birini verecek.

Avrupa'nın farklı ülkeleriyle yapılacak müsabakalar, milli takım için uluslararası alanda önemli bir deneyim olacak.

Kaynak: AA
LitvanyaTürkiyeRomanyaSporSon Dakika

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