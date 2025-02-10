Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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Spor

Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

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Ekvadorlu ünlü spor spikeri Kathy Valencia, Barcelona SC ile Deportivo Quito arasındaki maçta giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Valencia, ülkesinin geleneksel 'Noche Amarilla' (Sarı Gece) etkinliği kapsamında düzenlenen özel maçta saha kenarında görev aldı. Canlı yayın sırasında elbisesini kontrol ettiği anlar kameralara yansıdı.

10.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:31
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Ekvadorlu ünlü spor spikeri Kathy Valencia, Barcelona SC ile Deportivo Quito arasındaki maçta giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Ülkesinin geleneksel "Noche Amarilla" (Sarı Gece) etkinliği kapsamında düzenlenen özel maçta saha kenarında görev yapan Valencia, canlı yayın sırasında yaşanabilecek olası bir kıyafet sorununu önlemek için tedbirli davrandı. Mikrofonunu tutarken elbisesini kontrol ettiği anlar kameralara yansıdı.

Başkent Quito'da ikinci kez düzenlenen ve müzik ile eğlence etkinliklerinin ardından dostluk maçıyla son bulan organizasyonun sözcülüğünü de yapan Valencia, gün boyu yayınlarda yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları spikerin şık görüntüsüne yoğun ilgi gösterirken, etkinliğin özel konuğu 2000 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı golle Fransa'ya şampiyonluğu getiren efsane futbolcu David Trezeguet oldu.

Maçta ev sahibi Deportivo Quito, ilk yarıda bulduğu üç golle öne geçti. Barcelona SC ise ikinci yarıda gösterdiği performansla farkı bire indirmeyi başardı.

Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Televizyon, Barcelona, Valencia, 3-sayfa, Dünya, Moda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ayşe onat:
    yaptığı haberi değilde giydiği elbiseyi haber yapmanız aptalca. sanki ilk defa görüyorsunuz. 27 4 Yanıtla
  • Seda Karahan:
    edep yahu biraz edep 16 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Başarısıyla değil de bir yerleriyle dikkat çekiyorlar halbuki 10-15 sene sonra gösterdikleri bir yerlerine insanlar irenerek bakacak 16 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Portakal Sikmalik 14 2 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Aha helal süt emmiş biri?? 4 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    maç sonu sert sert pomlamışlardır bunu 4 0 Yanıtla
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