Kadın spor spikeri, dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Spor

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Ekvadorlu ünlü spor spikeri Kathy Valencia, Barcelona SC ile Deportivo Quito arasındaki maçta giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Ülkesinin geleneksel "Noche Amarilla" (Sarı Gece) etkinliği kapsamında düzenlenen özel maçta saha kenarında görev yapan Valencia, canlı yayın sırasında yaşanabilecek olası bir kıyafet sorununu önlemek için tedbirli davrandı. Mikrofonunu tutarken elbisesini kontrol ettiği anlar kameralara yansıdı.

Başkent Quito'da ikinci kez düzenlenen ve müzik ile eğlence etkinliklerinin ardından dostluk maçıyla son bulan organizasyonun sözcülüğünü de yapan Valencia, gün boyu yayınlarda yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları spikerin şık görüntüsüne yoğun ilgi gösterirken, etkinliğin özel konuğu 2000 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı golle Fransa'ya şampiyonluğu getiren efsane futbolcu David Trezeguet oldu.

Maçta ev sahibi Deportivo Quito, ilk yarıda bulduğu üç golle öne geçti. Barcelona SC ise ikinci yarıda gösterdiği performansla farkı bire indirmeyi başardı.