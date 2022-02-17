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Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika

Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı

17.02.2022 13:26
Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti. Federasyon erkek sporcuların vücutlarının gözüktüğü mayolu fotoğrafı paylaşırken , kadın sporcuların suyun altındayken vücutlarının gözükmediği fotoğrafı tercih etmesi tepki çekti.

Türkiye Sutopu Federasyonu, Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek takımlarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla başarı diledi. Kısa süre sonra, paylaşımda yer alan fotoğrafa tepkiler gelmeye başladı.

ELEŞTİRİLER ARTINCA PAYLAŞIMI YORUMA KAPADILAR

"Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazan paylaşımda hem erkek hem de kadın sporcuların fotoğrafları birlikte yer aldı; ancak bir farkla... Erkek sporcuların vücutlarının gözüktüğü mayolu fotoğrafı tercih eden Federasyon'un, kadın sporcuların suyun altındayken vücutlarının gözükmediği fotoğrafı tercih etmesi tepki çekti. Binlerce kişinin alıntılayarak tepkilerini gösterdiği tweet, eleştiriler karşısında yoruma kapatıldı.

Sutopu Federasyonu'nun paylaşımı olay oldu! Erkekler mayosuyla, kadınlar ise suyun altında

TEPKİLERİ GİZLEDİLER

Öte yandan federasyonun ilgili tweetine yorum kapatılmadan önce gelen iki yorumun olduğu ve bu iki yorumun federasyon hesabı tarafından gizlendiği görülüyor.

Sutopu Federasyonu'nun paylaşımı olay oldu: Erkekler mayosuyla, kadınlar ise suyun altında
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Son Dakika Spor Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika Spor


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