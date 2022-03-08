Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek - Son Dakika
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Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek

08.03.2022 10:17
Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 7-12 yaş arası çocuk ve tüm kadın taraftarların, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK maçını ücretsiz seyredebileceği belirtildi.

Açıklamada, kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların, biletlerini bugün saat 13.00'ten itibaren Atatürk Meydanı'ndaki bilet satış gişesinden temin edebileceği aktarıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep FK, Giresunspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek - Son Dakika


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