Kadın Voleybol Milli Takımı Almanya'yı 3-1 yenip Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyonda madalya yolunda önemli bir avantaj elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA
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