Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bu sonuçla milliler, kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finaldeki İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kaynak: İHA
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