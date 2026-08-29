Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi!
Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek 20. Akdeniz Oyunları'nda finale adını yazdırdı.
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, voleybolda yarı final karşılaşmaları oynandı.
B Grubu lideri Türkiye, A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşılaştığı maçı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Ay-yıldızlılar, yarın finalde İtalya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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