Kadın Voleybol Takımı Kosova'yı 3-0 Mağlup Etti
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Kosova'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 3. maçında Kosova'yı 3-0 yendi.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde, voleybol karşılaşmaları oynandı.
Sahadan 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle galip ayrılan Türkiye, grubunda 3'de 3 yaptı.
Ay-yıldızlılar, 4. ve son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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