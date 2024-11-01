Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Voleybol Müsabakası - Son Dakika
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Spor

Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Voleybol Müsabakası

Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Voleybol Müsabakası

Afyonkarahisar'da kadına şiddetle mücadele için voleybol maçı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı.

01.11.2024 14:29
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde Tınaztepe Spor Salonu'nda "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" temalı voleybol müsabakası düzenlendi.

Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, sporseverler ve davetliler kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla toplandı. Karşılaşmaya katılan iki takım da "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" pankartı açtı. Katılımcılar, kadına şiddet konusunda toplumun bilincini artırmak amacıyla bir araya gelmenin ve sahada mücadele etmenin önemini vurguladı.

Bu anlamlı etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-1 skorla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı kazandı.

Müsabaka sonrasında, katılımcılara etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etmek amacıyla Eğitim Şube Müdürü Cennet Durğut tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Voleybol Müsabakası - Son Dakika

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