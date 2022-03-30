Kadınlar 3. Lig: Bilecikspor: 14 Ağaköyspor: 0 - Son Dakika

Kadınlar 3. Lig D Grubu 2. hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı kendi evinde gol oldu yağdı.

İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanan Kadınlar 3. Lig D grubu ikinci hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı kendi evinde Bursa temsilcisi Ağaköyspor'u 14-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 5. dakikasında Canan Bakaç, 12. dakikasında Arife Dinar, 14. dakika Cansu Şahin, 21, 27 ve 33. dakikasında İrem Durmuş'un golleriyle bir anda 6-0 öne geçti. Maçın 40 ve 44. dakikalarında Cansu Şahin kendisinin üçüncü takımın 8. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarına da iyi başlayan Bilecikspor, Canan Bakaç 50. dakikada kendisinin ikinci takımının 9'uncu golüne imza attı. Kadın futbol takımı milli futbolcusu Özlem Aktaş'ın 55, 67, 75 ve 83. dakikalarda; Aslı Uzun'un da 78. dakikada attığı golle karşılaşma 14-0 sona erdi. Bilecikspor bu sonuçla 5 takımlı ligde 6 puanla liderliğini korudu.

Öte yandan Bilecikspor kadın futbol takımı iki haftada 27 gol atarak kalesini de gole kapattı. - BİLECİK