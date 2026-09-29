Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Beşiktaş, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 mağlup etti

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Beşiktaş, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 mağlup etti. 107 dakika süren maçın setleri 21-25, 25-13, 25-23 ve 25-17 olarak kaydedildi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gani Arslan
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Kale, Ece Eke, Abderrahim, Artyshuk)
Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca, Mayer)
Setler: 21-25, 25-13, 25-23, 25-17
Süre: 107 dakika
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Beşiktaş, Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'I 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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