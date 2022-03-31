Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak

31.03.2022 16:16
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları kupa için mücadele edecek.

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in maç programı ise şu şekilde:

15 Nisan Cuma:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları

17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet

17 Nisan Pazar:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları maçının galibi/ Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçının galibi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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