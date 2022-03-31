Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları kupa için mücadele edecek.
AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in maç programı ise şu şekilde:
15 Nisan Cuma:
15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları
17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
17 Nisan Pazar:
15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları maçının galibi/ Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçının galibi
Kaynak: AA
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