Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları kupa için mücadele edecek.

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in maç programı ise şu şekilde:

15 Nisan Cuma:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları

17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet

17 Nisan Pazar:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları maçının galibi/ Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçının galibi