Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk hafta Beşiktaş BOA'ya deplasmanda konuk olacak. İlk yarının son haftasını BAY geçecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezona deplasmanda başlayacak.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) sosyal medya kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine TBF yönetim kurulu üyeleri Bahar Çağlar Ökten ile Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kayseri ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu deplasmanda Beşiktaş maçıyla açacak. 2026-2027 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş BOA'ya konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasını ise BAY geçecek. Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 3. haftada Fenerbahçe ve 6. haftada Galatasaray ile oynayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un 11 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. hafta Beşiktaş BOA (D)

2. hafta Turgutlu Belediye (İ)

3. hafta Fenerbahçe Opet (D)

4. hafta BOTAŞ (İ)

5. hafta OGM Ormanspor (D)

6. hafta Galatasaray (İ)

7. hafta İstanbul Gençlik (D)

8. hafta ÇBK Mersin (İ)

9. hafta Emlak Konut (D)

10. hafta Nesibe Aydın (İ)

11. hafta BAY

Kaynak: İHA

Basketbol, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:35:57. #7.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.