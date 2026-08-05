Melikgazi Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezona deplasmanda başlayacak.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) sosyal medya kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine TBF yönetim kurulu üyeleri Bahar Çağlar Ökten ile Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kayseri ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu deplasmanda Beşiktaş maçıyla açacak. 2026-2027 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş BOA'ya konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasını ise BAY geçecek. Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 3. haftada Fenerbahçe ve 6. haftada Galatasaray ile oynayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un 11 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. hafta Beşiktaş BOA (D)

2. hafta Turgutlu Belediye (İ)

3. hafta Fenerbahçe Opet (D)

4. hafta BOTAŞ (İ)

5. hafta OGM Ormanspor (D)

6. hafta Galatasaray (İ)

7. hafta İstanbul Gençlik (D)

8. hafta ÇBK Mersin (İ)

9. hafta Emlak Konut (D)

10. hafta Nesibe Aydın (İ)

11. hafta BAY