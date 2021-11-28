Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 26 sayı farkla kaybetti.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 6.haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 89-63 mağlup oldu.

Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar