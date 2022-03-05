Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

05.03.2022 17:12
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça iyi başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 20-16 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım devreye 1 sayı farkla 37-36 önde girdi. Üçüncü periyotta yabancı oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla Elazığ İl Özel İdare, bu bölümü 61-47 üstünlükle geçti. Nefesleri kesen son periyotta hata yapmayan Bordo-Beyazlılar, parkeden 84-74'lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Matematiksel olarak kümede kalma şansı devam eden Elazığ İl Özel İdare, kalan 6 hafta için yeniden umutlarını yeşertti. 4 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Elazığ ekibinde Melike Yalçınkaya kaydettiği 27 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Victoria Macaulay'ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Son Dakika
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