Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105 - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105

19.03.2022 17:22
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Botaş'a 41 sayı farkla 105-64 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Botaş'a 41 sayı farkla 105-64 yenildi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona üstün olan konuk takım, ilk periyodu 27-17, ikinci periyodu 51-30, üçüncü periyodu 83-51 ve maçı 105-64 kazanmasını bildi. Elazığ İl Özel İdare'de Angeliki Vintsilaiou 13 sayıyla takımın en skoreri olurken, Botaş'ta Tilbe Şenyürek 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105

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Basketbol Süper Ligi, Elazığ, Botaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105 - Son Dakika
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