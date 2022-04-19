Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 78-72 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Can Mavisu xx, Mustafa Candemir Tabak xx, Burak Durmuş xx
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx 15, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu xx 5, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx 7, Brooque Williams xxx 23, Farhiya Abdi xx 9, Egle Sventoraite xx 11, Gizem Tüzün xx 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Galatasaray: Kaela Dawn Davis xx 10, Melis Gülcan xx 13, Sude Yılmaz xx 5, Pelin Derya Bilgiç xx 11, Gizem Başaran Turan xx 4, Tina Krajisnik xxx 27, Gizem Yavuz xx 2, Merve Aydın xx 2, Shante Marie Evans xx 4
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 24-19 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 43-34 (Bellona Kayseri lehine)
3. periyot: 60-50 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 - Son Dakika