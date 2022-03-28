Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor

28.03.2022 10:41
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ligde yarın ve 30 Mart Çarşamba günü oynanacak 7 müsabakanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi- Elazığ İl Özel İdare (Ankara)

17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

19.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

30 Mart Çarşamba:

14.00 Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Hatayspor-Nesibe Aydın (Antakya)

17.00 Fenerbahçe Safiport- Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 BOTAŞ- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ)

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, 30 Mart, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika
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