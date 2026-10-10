Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Nesibe Aydın Okulları'na 79-77 yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Nesibe Aydın Okulları'na 79-77 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nesibe Aydın Okulları, BOTAŞ'ı 79-77'lik skorla yendi. BOTAŞ, ilk yarıyı 45-37, üçüncü periyodu 59-55 önde tamamladı ancak salondan 77-79 mağlup ayrıldı.
Salon: Sincan
Hakemler: Abdullah Koputan, Fatih Kurt, Yasin Alkan
BOTAŞ: Sehernaz Çidal 8, Holesinska 19, Clouden 18, Işılay Eğin 2, Nared 23, Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha, Duygu Özen 1, Simge Tokmak, Akhator 6
Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 4, Nelson 6, Tuba Poyraz 21, Beers 18, Yağmur Önal 11, Begic 19, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa
1. Periyot: 22-20
Devre: 45-37
3. Periyot: 59-55
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Nesibe Aydın Okulları, BOTAŞ'ı 79-77 yendi.
Kaynak: AA
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