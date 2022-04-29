Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

29.04.2022 19:01
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti.

Çeyrek finalde rakiplerini geçen Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın, play-off yarı finalinde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı finalde Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmeleri oluştu. Seride 3 galibiyete ulaşacak takımları, şampiyonun belirleneceği finale yükselecek.

Müsabakalar, Tivibu Spor'dan yayımlanacak.

Play-off yarı final serisinde maç programı şöyle:

1 Mayıs Pazar:

16.30 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

2 Mayıs Pazartesi:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

3 Mayıs Salı:

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

4 Mayıs Çarşamba:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

6 Mayıs Cuma:

16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

YORUMLAR
500
Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement