Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon için yabancı oyuncu sayısının 3 olmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç olmasına karar vermiştir." ifadeleri kullandı.

Bu sezon takımlar kadrolarında en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabiliyor.