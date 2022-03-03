Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü

03.03.2022 16:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon için yabancı oyuncu sayısının 3 olmasına karar verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon için yabancı oyuncu sayısının 3 olmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç olmasına karar vermiştir." ifadeleri kullandı.

Bu sezon takımlar kadrolarında en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabiliyor.

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü - Son Dakika
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